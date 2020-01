Conny Perrin (WTA 204) est tombée d'entrée de jeu dans le tableau des qualifications de l'Open d'Australie. Elle s'est inclinée 6-2 6-2 devant Daria Lopatetska (WTA 332).

Agée de 16 ans, l'Ukrainienne revient au jeu après avoir subi une opération au genou qui avait été financée à hauteur de 14'000 francs par la no 5 mondiale Elina Svitolina. Face à Conny Perrin, elle a démontré que l'avenir peut lui appartenir même si elle a eu un peu de peine pour conclure après avoir remporté... neuf jeux de rang pour mener 6-2 5-2.

Conny Perrin n'a pas été mortifiée par cette défaite. "Ce n'est pas facile à dire à la lecture du score, mais ce match sonne pour moi comme une victoire, dit-elle. Je suis en train de réaliser un travail intérieur délicat. J'avais cela en tête du premier au dernier point. Je ne suis pas retombée dans cette forme d'anxiété qui a pu me saisir par le passé. Au niveau du jeu, je me suis portée plus vers l'avant. J'ai réussi des choses que je n'avais pas sorties avant..."

Conny Perrin va rentrer en Suisse pour se préparer à Genève avec son coach Anthony Dupuis. Elle fera son retour sur les courts à la fin du mois lors du tournoi ITF 60'000 dollars d'Andrézieux.

