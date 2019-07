Le relais suisse du 4x200 m libre a atteint son objectif à Gwangju. Antonio Djakovic, Nils Liess, Aleksi Schmid et Jérémy Desplanches ont signé le 12e temps des séries, le sésame pour les JO 2020.

Les quatre hommes ont battu le record de Suisse, en 7'12''08 lors de ces Mondiauy. Ils ont amélioré de près de six secondes la marque établie lors des Mondiaux 2015 à Kazan par un quatuor dont Liess et Desplanches faisaient déjà partie (en compagnie de deux autres Genevois, Alexandre Haldemann et Jean-Baptiste Febo).

Jérémy Desplanches, qui avait peiné à trouver le sommeil après son exploit de la veille au soir (médaille d'argent sur 200 m 4 nages), a souffert pour conserver la 12e place. Lancé en 10e position, le Niçois d'adoption a pu conserver 0''91 d'avance sur la Belgique pour permettre à la Suisse de décrocher le dernier ticket pour Tokyo.

Un autre record de Suisse a été abaissé vendredi. Maria Ugolkova a nagé le 200 m dos en 2'13''26, battant de 0''08 le chrono de référence de Martina van Berkel. Mais elle doit se contenter du 25e rang. Pas de qualification non plus pour Sasha Touretski, 25e du 50 m papillon en 26''89. Un temps proche de son record national (23''19) lui aurait permis de se hisser en demi-finale...

