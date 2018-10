Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 18:40 01. octobre 2018 - 18:40

Les candidats pour la constituante cantonale se bousculent en Valais: 646 citoyens de tous horizons inscrits sur 10 listes se lancent pour décrocher l'un des 130 sièges. Le peuple votera le 25 novembre.

Le dépôt des listes pour l'élection à l'assemblée constituante valaisanne est clos depuis lundi midi. Tous les partis ont ouvert leurs listes au maximum, ce qui est très rarement le cas lors des élections pour le Grand Conseil. Le nouveau mouvement indépendant et non partisan Appel citoyen a sans doute joué un rôle d'aiguillon.

En découle un nombre de candidats records: 646 pour les 130 sièges que comptera la future assemblée. On constate globalement une forte représentation de citoyens sans mandat politique, un bon équilibre entre hommes et femmes, un bon mélange entre jeunes et moins jeunes et une représentation relativement large des secteurs professionnels.

Femmes bien représentées

Avec 96 candidats, Appel citoyen est présent dans tous les districts du Valais romand. Dans le Haut-Valais, le mouvement n'a pas reçu l'écho espéré, les personnes intéressées figurant déjà sur des listes de partis.

A l'issue d'une primaire numérique, rendue possible grâce à une collaboration avec l'EPFL, Appel citoyen a présenté des listes pleines et paritaires. Les candidats "remplissent les critères choisis par les sympathisants du mouvement et reflètent au plus proche la réalité des habitants du canton", indique le mouvement.

On trouve ainsi sur les listes 48 femmes pour autant d'hommes, 26 personnes de moins de 30 ans, 56 entre 30 et 65 ans et 14 de 65 ans et plus. Neuf candidats sur 10 sont des nouveaux venus en politique et la répartition des secteurs professionnels représentés s'apparente à celle de la population valaisanne.

En matière de représentation féminine, les Verts sont les seuls à présenter plus de femmes (42) que d'hommes. Quant au Parti socialiste, il tend vers la parité.

Système électoral conforme

Les Valaisans ont largement accepté en mars dernier l'initiative pour une révision totale de la constitution. Ils ont chargé une constituante d'entreprendre le travail.

Plusieurs membres du comité élargi de l'initiative sont aujourd'hui candidats à l'élection qui se déroulera le 25 novembre prochain. Parmi eux, Jean Zermatten, fondateur et ancien directeur de l'Institut international des droits de l'enfant et fondateur et ancien président du comité des droits de l'enfant de l'ONU.

Le Tribunal fédéral ayant jugé en 2014 le système d'élection du Grand Conseil valaisan non conforme, l'élection de la constituante se déroulera selon le système utilisé pour les élections cantonales de 2017. Le territoire sera subdivisé en six arrondissements électoraux et les districts fonctionnent comme des sous-arrondissements.

La plupart des cantons suisses

La séance constitutive de l'assemblée constituante est prévue en décembre. Les nouveaux élus travailleront durant quatre ans environ avant de soumettre leur projet au peuple.

La plupart des cantons suisses ont déjà révisé totalement leur constitution. La moitié environ via une constituante, les autres par le Grand Conseil.

Neuer Inhalt Horizontal Line