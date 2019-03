Suite à la découverte d'une fissure sur un F/A-18, le contrôle de tous les appareils de type C et D de la flotte avait été ordonné. Pour l'instant, aucune autre déchirure n'a été trouvée (archives).

A l'exception d'un appareil, la flotte des F/A-18 a été contrôlée et aucune autre fissure n'a été détectée. L'examen de tous les avions de type C et D avait été ordonné suite à la découverte d'une fissure suspecte sur un appareil le 19 février.

L'entaille en question avait été découverte dans un composant structurel de la partie supérieure du fuselage lors de travaux de maintenance.

L'avion qui doit encore être examiné n'est pas accessible pour l'instant en raison de travaux d'entretien au niveau de sa structure, précise jeudi le Département fédéral de la défense dans un communiqué.

Ce dernier rappelle que la fissure constatée n'a aucune incidence sur la disponibilité des avions ni sur le service de la police aérienne.

Parallèlement aux travaux d'inspection sur les avions, les experts de RUAG Aviation à Emmen (LU) recherchent la cause possible de la fissure, en collaboration avec leurs interlocuteurs pour les F/A-18 aux Etats-Unis, la marine américaine et le fabricant Boeing, ajoute le DDPS. Et de souligner que des déclarations fiables seront uniquement possibles après la clôture des investigations.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous