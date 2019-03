Le Tribunal de district de Bülach (ZH) a condamné jeudi un contrôleur aérien de Skyguide à une peine pécuniaire avec sursis, après un rapprochement dangereux entre deux avions en 2012 à Zurich. Il écope de 90 jours-amendes à 100 francs.

L'aiguilleur du ciel de 48 ans a été reconnu coupable d'entrave à la circulation publique par négligence. La période probatoire est de deux ans.

Les faits remontent au 22 août 2012. Un avion de sport et un appareil de transport civil Saab 2000 de la compagnie Darwin Airlines se sont dangereusement rapprochés l'un de l'autre. L'avion de sport volait directement en direction du Saab selon un axe perpendiculaire et n'a brusquement viré qu'au dernier moment.

Situation sous contrôle, selon l'aiguilleur

Le contrôleur a dit durant le procès qu'il était pour lui clair que les deux appareils avaient la place pour se croiser. Lorsqu'il a constaté que c'était serré, il a réagi de manière appropriée et ordonné à l'avion de sport de virer à droite. La manoeuvre s'est déroulée sans heurts, personne n'a été blessé.

Le pilote du Saab 2000 a toutefois décrit l'événement comme "le moment le plus critique" de ses quarante ans de carrière.

Critiques de Skyguide

Skyguide a critiqué le fait que des aiguilleurs du ciel soient poursuivis même lorsqu'un incident ne cause aucun blessé. La société chargée des services de la navigation aérienne en Suisse considère que cela nuit à la culture de l'erreur et fait courir le risque que certains événements ne soient plus rapportés.

Trois affaires du même type sont actuellement pendantes devant les tribunaux suisses. Aucun jugement n'est encore entré en force. Celui de jeudi peut être porté devant le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral.

