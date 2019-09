Le nouveau centre logistique de Fust, filiale de Coop, ouvre ses portes jeudi à Oberbüren, dans le canton de Saint-Gall. L'investissement s'élève à 70 millions de francs.

Le lieu se veut "un nouveau jalon dans la transformation numérique". Il permet de stocker davantage de produits et mise sur des robots afin de satisfaire plus rapidement les commandes.

Le centre approvisionnera les 150 magasins Fust, fournisseur leader en appareils électroménagers, électronique de loisir et ordinateurs, ainsi que les huit dépôts de livraison à domicile. Il abrite des ateliers de réparations ainsi qu'un centre d'appels, selon le communiqué du détaillant Coop.

Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover le lieu, coûtant 70 millions de francs. "La surface de l'ancien entrepôt a été doublée, la logistique fortement automatisée et un étage agrandi pour accueillir des bureaux", est-il précisé.

"Sur la surface de 50'000 mètres carrés, quatre fois plus de produits peuvent être stockés et le temps de livraison est réduit. Et grâce au stockage automatisé des petites pièces, les commandes peuvent être gérées plus rapidement".

Des robots au nombre de 92, appelés Cuby, circulent dans l'entrepôt destiné aux petites pièces à une vitesse maximale de 9 km/h et récupèrent par exemple les câbles, rasoirs ou disques durs dans les 60'000 bacs et les amènent aux postes de conditionnement des employés.

Les gros appareils comme les machines à laver ou les cuisinières "trouvent automatiquement leur place dans les rayonnages en hauteur". Au total 15'000 places de palettes sont disponibles. "Si un équipement est demandé, le robot va le chercher et le conduit dans la zone de sortie des marchandises. Là, les employés peuvent le récupérer et l'amener jusqu'aux camionnettes de livraison. Cela économise du temps et de l'espace", d'après le document.

Fust a été fondé en 1966 et est devenue une filiale de Coop en 2007. L'entreprise emploie 2200 personnes. L'année dernière, Fust a dégagé des recettes nettes de 1,03 milliard de francs pour 30,6 milliards pour l'ensemble du groupe.

