Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 septembre 2010 22:06 27. septembre 2010 - 22:06

Séoul - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Il, qui prépare sa succession en raison de sa santé chancelante, a nommé général son fils cadet Kim Jong-Un, a rapporté mardi l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Cette dernière n'avait jamais fait mention encore de cet homme qui semble appelé à succéder à son père.

On sait peu de chose de Kim Jong-Un, si ce n'est qu'il est le troisième fils de Kim Jong-Il, qu'il a fait des études en Suisse et qu'il parlerait l'anglais et l'allemand.

Outre Kim Jong-Un, 27 ans, nommé général quatre étoiles, la soeur du dirigeant nord-coréen, Kim Kyoung-Hui, s'est vu attribuer les mêmes titre et rang, a précisé KCNA. Un proche de la famille, Choe Ryong-Hae, soutien du clan depuis longtemps, a également été nommé général quatre étoiles.

La promotion Kim Jong-Un intervient quelques heures avant le début d'une réunion exceptionnelle à Pyongyang des dirigeants du parti au pouvoir, la plus importante depuis 30 ans, sans doute destinée à préparer la succession de Kim Jong-Il, même si aucune allusion officielle n'a été faite à ce sujet jusqu'ici.

La conférence du Parti des Travailleurs, qui débute mardi, était initialement prévue pour début septembre. Les raisons de son report restent mystérieuses, comme beaucoup de choses concernant ce pays communiste, l'un des plus secrets et reclus de la planète.

Grand défilé militairePour l'occasion, Pyongyang a préparé le défilé militaire le plus important de son histoire, selon des sources nord-coréennes citées par l'agence sud-coréenne Yonhap.

La dernière réunion des responsables du parti remonte à 1980 et avait été organisée pour confirmer Kim Jong-Il comme successeur de son père Kim Il-Sung, premier président du pays, mort en 1994.

Kim Jong-Il, aujourd'hui âgé de 68 ans, a été victime d'une attaque cérébrale il y a deux ans. Depuis, il a apparemment accéléré les préparatifs pour assurer que le pouvoir suprême reste au mains de la famille.

Neuer Inhalt Horizontal Line