Corinne Suter a manqué de peu sa première victoire en Coupe du monde mercredi.

La Schwytzoise a terminé 3e de la descente des finales de Soldeu, à 0''08 seulement de la lauréate Mirjam Puchner. Nicole Schmidhofer (11e) s'adjuge quant à elle le Globe de la discipline.

Auteure de son premier podium en carrière fin février en descente à Crans-Montana (3e), Corinne Suter (24 ans) a certainement cru en son étoile mercredi. Mais la double médaillée des Mondiaux d'Are (argent en descente, bronze en super-G) a dû déchanter, la faute notamment à une piste qui s'est accélérée au fil des concurrentes.

Partie avec le no 1, Corinne Suter a tenu bon jusqu'au passage de Viktoria Rebensburg (no 12), qui l'a devancée de 0''05 grâce à un "finish" remarquable. Puis Mirjam Puchner (no 18) a mis tout le monde d'accord, battant de 0''03 Viktoria Rebensburg. L'Autrichienne a ainsi décroché à 26 ans sa deuxième victoire à ce niveau, elle qui avait déjà remporté la descente des finales 2016 à St-Moritz.

Corinne Suter est la seule Suissesse à avoir inscrit des points mercredi en l'absence de Lara Gut-Behrami (blessée). La championne du monde juniors Juliana Suter s'est classée 16e, à 11 centièmes de la 15e place, alors que Jasmine Flury a terminé 17e. Joana Hählen a pour sa part connu l'élimination.

Une "première" pour Schmidhofer

Nicole Schmidhofer, qui s'est élancée avec le dossard no 3, a été rapidement fixée sur son sort mercredi en Andorre. Sa rivale et compatriote Ramona Siebenhofer (no 5), qui accusait 90 longueurs de retard avant cette course, a totalement manqué son affaire et termine au 19e et dernier rang.

Championne du monde de super-G en 2017 à St-Moritz, Nicole Schmidhofer s'est ainsi offert un magnifique cadeau à deux jours de son 30e anniversaire. L'Autrichienne a obtenu cette saison ses trois premières victoires sur le Cirque blanc, s'imposant deux fois en descente (doublé à Lake Louise).

