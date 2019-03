Corinne Suter et Gilles Roulin ont remporté le Super-G aux Championnats de Suisse à Stoos. La Schwytzoise s'était déjà imposée la veille en descente.

Suter avait déjà réussi le doublé en vitesse il y a deux ans aux nationaux à Davos. Entretemps, la Schwytzoise de 24 ans a pris de l'ampleur sur le plan international. Ses deux troisièmes places en Coupe du monde et ses médailles d'argent et de bronze aux Championnats du monde à Are l'ont prouvé.

Sur ses terres à Stoos, Suter a fêté ainsi son septième titre de championne de Suisse. Avec l'Obwaldienne Priska Nufer deuxième et la Nidwaldienne Nathalie Gröbli troisième, le podium a le même visage que la veille en descente.

Chez les messieurs, Gilles Roulin a fêté son premier titre de champion de Suisse. Le Zurichois s'est imposé en Super-G.

Roulin a profité des absences de Beat Feuz et Mauro Caviezel pour fêter un premier sacre. Le Grison Sandro Simonet, deuxième, a concédé 0''82. Troisième, Carlo Janka, un autre Grison, a perdu plus d'une seconde sur Roulin.

La veille, Roulin avait réussi le meilleur temps du dernier entraînement de la descente dont il était le favori. Mais il avait dû se contenter du bronze. A 24 ans, le skieur de Grüningen dans le canton de Zurich monte pour la première fois sur la plus haute marche du podium.

Le Super-G sera couplé avec une manche de slalom (13.00) pour attribuer les titres du combiné.

