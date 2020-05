Emmanuel Macron et Angela Merkel s'entretiendront lundi après-midi en visio-conférence avant de tenir une conférence de presse commune à 17h00. Ils vont présenter une "initiative franco-allemande" dans le cadre de la crise du coronavirus, a indiqué l'Elysée.

Le président français et la chancelière allemande "s'entretiendront en visio-conférence à partir de 15h30. A l'issue de leur entretien, aux alentours de 17h00, ils tiendront une conférence de presse commune et publieront une déclaration conjointe présentant une initiative franco-allemande", a précisé la présidence.

Cette initiative portera sur la santé, la relance économique, la transition écologique et numérique, et la souveraineté industrielle. A Berlin, la chancellerie a précisé qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron allaient s'entretenir et tenir une conférence de presse "sur une initiative franco-allemande concernant le redressement économique de l'Europe".

Lors d'un entretien téléphonique le 8 mai, jour du 75e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale, les deux dirigeants avaient insisté sur la nécessité "plus impérieuse que jamais" de l'engagement européen. La Commission européenne doit présenter le 27 mai à Bruxelles un instrument de relance économique soutenu par une capacité d'emprunt de 1000 milliards d'euros pour sortir l'Union de la récession causée par la pandémie de coronavirus.

Un sommet européen devra être convoqué pour négocier l'importance de la capacité d'emprunt, l'utilisation des fonds et les modalités des remboursements, a-t-on précisé à la Commission. "Une réunion physique s'impose compte tenu des enjeux", a-t-on précisé. Le Parlement européen devra ensuite l'approuver.

