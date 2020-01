Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale s'est alourdi à 170 morts jeudi en Chine. La France s'apprêtait, dans le sillage des Américains et des Japonais, à évacuer ses ressortissants de Wuhan, ville coupée du monde depuis une semaine.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a appelé le "monde entier à agir", se réunissait jeudi soir pour déterminer si l'épidémie constitue "une urgence de santé publique de portée internationale".

De nombreux pays ne sont pas prêts à y faire face, a mis en garde jeudi le Conseil de supervision de la préparation globale (GPMB), un organe de contrôle international basé à Genève.

Les autorités chinoises ont fait état de 38 décès durant les 24 heures précédentes, plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie en décembre, portant le bilan à 170 morts.

Le nombre de patients contaminés a grimpé à environ 7700 en Chine continentale (hors Hong Kong), dépassant désormais largement celui (5327) de personnes infectées par le Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003.

Wuhan, métropole du centre de la Chine d'où est partie l'épidémie, est coupée du monde depuis une semaine, comme la quasi-totalité de la province environnante du Hubei.

Evacuations

Alors que ce cordon sanitaire imposé le 23 février interdit à quelque 56 millions d'habitants de quitter la région, les Etats-Unis et le Japon ont commencé mercredi à évacuer leurs ressortissants.

Un premier avion français est aussi parti dans la nuit de mercredi à jeudi à destination de Wuhan pour évacuer 250 personnes, selon des sources concordantes.

Un second vol est prévu "plus tard dans la semaine", selon la Commission européenne, pour rapatrier d'autres Français et des ressortissants d'autres pays européens. Un A380 qui a décollé du Portugal devrait également permettre de rapatrier quelque 350 Européens, dont des Français.

Suisses pas sûrs d'être rapatriés

D'autres pays planifient des opérations. L'Italie a annoncé l'envoi d'un avion jeudi, Berlin prévoit l'évacuation de quelque 90 Allemands "dans les prochains jours", le Canada comme la Nouvelle-Zélande veulent affréter des avions.

Londres a annoncé qu'un vol britannique prévu initialement jeudi avait reçu l'autorisation pour partir vendredi matin de Wuhan avec environ 200 Britanniques à son bord.

Une douzaine de ressortissants suisses se trouvant dans la zone en quarantaine ont en outre demandé à être rapatriés. Les autorités suisses sont en contact avec différents Etats en vue d'un "possible départ" pour ces personnes. Des milliers d'autres étrangers piégés à Wuhan restent sans certitude de pouvoir partir.

Contagion entre humains aux USA

Aucun des 195 Américains arrivés mercredi sur une base militaire californienne ne présente de symptômes. Le mari d'une femme sexagénaire ayant contracté le nouveau coronavirus en Chine a en revanche été contaminé à son retour à Chicago, ont annoncé les autorités sanitaires américaines.

Parmi les 206 Japonais rapatriés mercredi, trois ont été contaminés, portant à 14 le nombre de cas recensés dans l'archipel.

Si l'essentiel des contaminations ont été détectées en Chine continentale, une quinzaine d'autres Etats sont touchés, avec plus de 80 cas confirmés au total dont cinq en France. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en Allemagne, au Japon et au Vietnam.

Vols suspendus

Les mesures de précaution internationales se durcissent: plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, British Airways et Lufthansa, ont suspendu leurs vols vers la Chine continentale, où des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis déconseillent tout voyage.

La Russie a annoncé qu'elle fermerait vendredi ses 4250 km de frontière terrestre avec la Chine. Et en Italie, quelque 7000 personnes restaient bloquées jeudi sur un navire de croisière à Civitavecchia en raison de deux cas suspects du nouveau coronavirus, même si de premiers examens "paraissent négatifs".

En Chine, Pékin a ordonné aux agriculteurs et aux abattoirs d'augmenter leur production alors que l'épidémie perturbe les réseaux de distribution et que les prix des légumes s'envolent.

Neuer Inhalt Horizontal Line