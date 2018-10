Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

5 octobre 2018

Corum abandonne à son tour sa participation au salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie Baselworld. La marque chaux-de-fonnière entend changer sa politique et investir le "budget alloué à ce type d'événement autrement".

L'entreprise des Montagnes neuchâteloises met ainsi fin à 62 ans de participation à la grand-messe bâloise. "Nous travaillons dur, avec succès, pour remettre Corum sur le chemin des belles années de la marque; celles où Corum occupait le premier espace à l’entrée de la Foire de Bâle", a indiqué vendredi Jérôme Biard, directeur général, cité dans un communiqué.

"Aujourd'hui, notre priorité absolue est le détaillant, le client final avec le journaliste comme prescripteurs de la marque", a précisé l'homme qui est en fonction depuis un peu plus d'une année. La maison chaux-de-fonnière souhaite à présent se concentrer sur ses clients et passionnés d'horlogerie.

Evénements plus intimes

"Pour cela, la stratégie 2019 et 2020 est d'organiser des événements plus intimes, bien ciblés sur trois continents", a encore déclaré Jérôme Biard. Ce dernier dirige aussi la marque horlogère Eterna, à Granges (SO). Tant Corum qu'Eterna sont la propriété du groupe chinois Citychamp Watch & Jewellery.

Fin juillet, le salon Baselworld avait été ébranlé par l'annonce de Swatch Group de renoncer à exposer dans ses murs l'an prochain. Le géant horloger et microtechnique, basé à Bienne, avait motivé alors sa décision en disant que les expositions traditionnelles de montres n'étaient plus utiles.

