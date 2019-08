Le cinéaste français d'origine grecque Costa-Gavras sera récompensé pour l'ensemble de sa carrière par un Donostia au festival du film de Saint-Sébastien, ont annoncé ses organisateurs. Le prix honorifique sera également attribué à l'actrice espagnole Penélope Cruz.

Le festival espagnol dépeint Costa-Gavras, 85 ans, comme "un des plus grands représentants du cinéma politique et de dénonciation sociale" des 50 dernières années.

"Une bonne partie de la vingtaine de films qu'il a réalisés ont servi à mettre le doigt sur des plaies comme les dictatures, les purges politiques, le racisme et les désastres provoqués par le monde de la finance", écrivent lundi les organisateurs dans un communiqué.

Oscar du meilleur film étranger et du meilleur montage pour "Z" en 1969, palme d'or 1982 ex aequo pour "Missing" distingué aussi par l'Oscar du meilleur scénario adapté, Costa-Gavras recevra le 21 septembre le prix honorifique, qui sera également attribué à l'actrice espagnole Penélope Cruz.

Le festival projettera en avant-première son dernier film, "Adults in the Room", une adaptation des mémoires de l'ex-ministre grec des finances, Yanis Varoufakis, racontant son bras de fer perdu avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international en 2015, en pleine crise économique.

Neuer Inhalt Horizontal Line