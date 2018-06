Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 juin 2018 18:50 26. juin 2018 - 18:50

Il ne fait pas bon être le sélectionneur du Costa Rica lorsque les défaites se succèdent.

Blessé dans son honneur et menacé d'un retour au pays "tendu", Oscar Ramirez fait front à la veille d'affronter la Suisse. "Des mots très durs ont été portés à mon encontre. On me traite de lâche. On touche à ma dignité. Je ne peux pas l'accepter, explique l'entraîneur des Ticos. Je n'arrive plus à dormir. Mais il faut que l'on sache qu'il y a un tigre qui sommeille en moi dès que l'on m'attaque."

Malgré une élimination consommée après les revers devant la Serbie (1-0) et le Brésil (2-0), le Costa Rica et son entraîneur n'entendent faire aucune impasse sur la rencontre de Nizhni Novgorod face à la Suisse. Rentrer au pays avec trois défaites semble impensable pour le Costa Rica, qui reste la seule des trente-deux équipes du tournoi à n'avoir pas encore inscrit un seul but...

Oscar Ramirez alignera son meilleur onze face à une Suisse pour laquelle il nourrit un très grand respect. "J'ai soigneusement analysé le jeu de la Suisse depuis le tirage au sort de Moscou en décembre dernier, dit-il. Cette équipe est très forte. Elle est habituée à jouer ensemble depuis longtemps. Même ses jeunes éléments ont acquis une certaine expérience. Granit Xhaxa est un joueur extraordinaire. Et Xherdan Shaqiri est capable de faire des différences énormes sur le plan individuel." Le Bâlois est prévenu. Les Ticos ne lui laisseront pas un demi-mètre pour respirer !

