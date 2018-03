Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 février 2018 07:20 10. février 2018 - 07:20

Le 3e et dernier entraînement de la descente a vu Vincent Kriechmayr s'imposer devant Aksel Lund Svindal. Devant au dernier temps intermédiaire, Beat Feuz (36e à 3''19) a relâché son effort bien avant la fin.

Cacher son jeu ? Y aller à fond ? La tactique choisie par les coureurs n'était pas la même sur la piste de Jeongseon 24 heures avant le jour J. Aksel Lund Svindal et Kjetil Jansrud ont décidé de tenir la position de vitesse jusqu'à la fin, alors que Beat Feuz, Matthias Mayer et Christof Innerhofer ont relâché leur effort avant la dernière bosse, voire même à la sortie de la Vallée du dragon, dix secondes avant la ligne.

"Comme le départ a été abaissé hier, il était important pour moi de skier fort et d'essayer certaines choses, a raconté Beat Feuz au micro de la RTS. J'ai coupé mon effort pour économiser un peu d'énergie, car on a eu une semaine chargée avec trois entraînements et la course dimanche. Pour l'heure je me sens bien, la nervosité n'est pas encore arrivée. Mais il en faudra un peu pour être performant, comme avant chaque départ en Coupe du monde, tout au long de ces deux minutes qui détermineront nos destins olympiques."

Economiser de l'énergie selon Feuz ou bluffer son monde si l'on en croit d'autres coureurs comme le Français Adrien Théaux. Une chose est sûre, Feuz ne trompe personne. Leader de la discipline et grandissime favori de l'épreuve, le Bernois n'a pas changé de statut. Surtout qu'il était en tête au dernier temps intermédiaire à égalité avec Matthias Mayer.

Dans le camp suisse, la dernière inconnue de cet ultime test chronométré était de savoir qui allait décrocher la quatrième place pour la course de dimanche au côté de Feuz, Gilles Roulin et Mauro Caviezel. Le dernier ticket est revenu à Marc Gisin. Quatorzième à 1''12 de Kriechmayr, l'Obwaldien a devancé Carlo Janka (16e à 1''19) et Patrick Küng (19e à 1''49). "Je me réjouis, a confié le frère de Dominique et Michelle. Avec cette sélection interne, ç'a été trois jours intenses. Mais je dois encore régler beaucoup de détails pour perdre moins de temps sur les meilleurs."

Neuer Inhalt Horizontal Line