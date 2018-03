Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 septembre 2013 15:06 02. septembre 2013 - 15:06

L'UDC du Jura bernois a lancé lundi sa campagne en vue de la votation sur la Question jurassienne le 24 novembre. La stratégie du principal parti du Jura bernois, opposé à un scrutin qu'il juge inopportun, repose sur une campagne d'affichage.

Pour l'UDC, une telle votation n'est que temps et argent perdus, plaies rouvertes et souffrances inutiles. "La population concernée n'a jamais manifesté quelque intérêt que ce soit pour un tel vote, hormis un quarteron de fanatiques évoluant dans les méandres du MAJ (Mouvement autonomiste jurassien)", a déclaré le président du groupe de travail UDC/Jura bernois "24 novembre 2013" Pierre-Alain Droz.

Secrétaire de l'UDC du Jura bernois et candidat au gouvernement bernois, Manfred Bühler estime que même dans un nouveau canton du Jura agrandi, la population du Jura bernois ne vivra pas mieux qu'aujourd'hui. Le député dénonce aussi les coûts liés à la mise en place d'une assemblée constituante. "Nous disons non à cette aventure inutile et coûteuse".

Affiche provocatrice

L'UDC a commencé à coller des affiches et à distribuer des tracts pour le moins provocateurs intitulés "Non à la mafia, non au Jura, non le 24 novembre". Les dessins font allusion au Pornogate et à l'affaire des immatriculations de BMW de la police jurassienne. On y voit notamment un personnage avec les traits du ministre Charles Juillard visionnant un film érotique sur un ordinateur. "Chacun peut voir ce qu'il désire", a expliqué Pierre-Alain Droz.

Pour le comité de campagne, ces différentes affaires qui ont secoué le canton du Jura entraînent un"net phénomène de rejet de l'idée d'adhésion au canton du Jura au sein de la majorité des habitants du Jura bernois".

Pas de débats

Le parti veut privilégier l'image plutôt que la parole. Il n'entend pas participer à des débats, estimant que le public a déjà un avis tranché sur le sujet. "Nous n'avons pas de temps à perdre dans les parlottes et du blabla", a expliqué Pierre-Alain Droz.

