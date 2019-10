Le chantier de la Maison de l'environnement de l'Etat de Vaud a été officiellement inauguré vendredi à Lausanne. Le bâtiment doit réunir d'ici l'été 2021 près de 170 collaborateurs de la direction de l'environnement actuellement dispersés sur cinq sites.

La future maison qui verra le jour à Vennes se veut emblématique à plusieurs niveaux: une enveloppe et une structure porteuse en bois local, essentiellement de l'épicéa, et un corps central en pisé composé de 95% de terre du site de Vennes et de 5% de ciment, précise le canton. Pour réaliser cet édifice, environ 4500 m3 de bois ont été coupés en grande majorité par les forestiers de l'Etat.

Le regroupement des employés sur un seul site doit permettre de réduire les frais de loyer et de déplacement. L'Etat vise aussi des synergies entre les services et souhaite parfaire la conduite stratégique, souligne dans la maquette de présentation Jacqueline de Quattro, cheffe du département du territoire et de l'environnement.

Côté coûts, le conseiller d'Etat Pascal Broulis, en charge du département des finances et des relations extérieures, évoque un cadre budgétaire relativement étroit", à savoir 18,1 millions de francs.

