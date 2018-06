Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 11:17 29. juin 2018 - 11:17

La première soirée du Montreux Jazz Festival se tient ce vendredi avec Paolo Conte et Etienne Daho dans l'auditorium Stravinski. John Cale et Pomme ouvriront les feux au nouveau Club situé dans la House of Jazz.

Dans la salle du Lab, ce sont Moses Sumney, Valgeir Sigurðsson et Nils Frahm qui donneront le coup d'envoi de cette 52e édition qui débute sous le soleil. Jusqu'au 14 juillet, 380 concerts sont proposés sur les bords du Léman dont 250 gratuits, rappellent les organisateurs.

Au menu des scènes payantes: Iggy Pop, Selah Sue, Billy Idol, Joao Bosco, Charlotte Gainsbourg, Brigitte, Queens of the Stone Age, Manu Katché, Gregory Porter ou encore Nick Cave.

Du côté des concerts off, citons en vrac The Two, Polar Circles, Carrousel, Dirty South Crew, Swims, Yànkov, Particules, The Black Madonna, AZF ou Fall.

Au bal masqué

La scène gratuite de La Coupole dans la House of Jazz accueillera le Britannique MTMBO, premier des participants au Montreux Jazz Talent Awards. Pour sa soirée inaugurale, ce foyer du jazz installé dans le Petit Palais proposera également un bal masqué dès 23h30.

Le budget de cette édition atteint 28 millions, dans la même veine que la cuvée 2017. L'an dernier, ce sont environ 230'000 personnes qui ont fréquenté le festival montreusien.

www.montreuxjazzfestival.com

Neuer Inhalt Horizontal Line