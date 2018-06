Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2018 14:29 25. juin 2018 - 14:29

La dernière édition de la Fête fédérale des tambours et fifres avait eu lieu en 2014 à Frauenfeld (archives).

Le coup d'envoi de la 27e édition de la Fête fédérale des tambours et fifres (FFTF) sera donné jeudi à Bulle (FR). Environ 2800 musiciens de toute la Suisse vont défiler dans les rues de la cité gruérienne jusqu'à dimanche.

Cette édition verra se mesurer 800 participants individuels dès vendredi. Plus de 100 groupes rivaliseront musicalement le samedi. Le concours de marche se déroulera dans la Grand-Rue, rendue piétonne pour la durée de la manifestation, indiquent lundi les organisateurs.

Un Morgenstreich estival fera vibrer les ruelles du centre-ville de Bulle dans la nuit de samedi à dimanche. A 04h00 du matin, les cloches de l’église battront le rappel des cliques qui défileront dans la nuit, à peine éclairées par les lanternes traditionnelles.

Le premier Gruyère Tattoo aura lieu pour cinq représentations, entre le jeudi et le samedi. Plus de 85% des billets sont d’ores et déjà vendus.

A noter la présence pour ce spectacle de Brian Wilson, champion du monde de Drum major, qui dirigera le Massed Band formé de cornemuses romandes et écossaises, ainsi que du ténor José Romanens, retenu pour la Fête des Vignerons 2019, qui interprétera le Ranz des vaches lors du Grand final.

1100 bénévoles

Mille cent bénévoles vont faire tourner la manifestation. La fête est préparée depuis deux ans. Certains bénévoles sont déjà à pied d'oeuvre depuis le 18 juin avec l'armée et la protection civile pour mettre en place les infrastructures. La société organisatrice de l'événement est la Gruvia.

Le grand cortège du dimanche, dès 12h30, mettra un point final à cette 4e FFTF organisée en terres romandes. En 2014, la manifestation s'était déroulée à Frauenfeld.

