Les polices cantonales zurichoise et st-galloise ont mené mercredi un coup de filet contre des chauffards. Onze personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé des courses de voitures illégales.

Huit procédures pénales ont été ouvertes par le Ministère public zurichois et trois par le Ministère public des mineurs st-gallois, a communiqué jeudi la police cantonale zurichoise. Huit Suisses, deux Kosovars et un Allemand âgés de 19 à 27 ans sont visés pour violations graves des règles de la circulation, complicité et d'autres délits.

Les courses auraient eu lieu de jour comme de nuit sur plusieurs routes du canton de Zurich et de Suisse orientale. La police municipale st-galloise et la police cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont apporté leur soutien pour mettre la main sur les suspects. Des perquisitions ont été menées et deux véhicules ont été confisqués.

