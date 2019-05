Le sentier historique du Vully (FR), créé pour l'exposition nationale Expo.02 il y a dix-sept ans, va connaître une deuxième jeunesse. Outre des travaux d'entretien, le tracé sera modifié pour le rendre plus attractif.

Le sentier historique du Vully met en valeur les ouvrages militaires régionaux et les présente à travers des panneaux d’information, a indiqué Vully Tourisme dans un communiqué. "Il s’agit de l’une des curiosités principales de notre région, grâce notamment au passage par les fameuses grottes des Roches grises", précise le communiqué.

Des travaux d’entretien seront menés, notamment pour les escaliers à plusieurs endroits du parcours, entre les mois de juin et de juillet. Les panneaux d’information seront aussi rafraîchis et placés au plus tard pour le printemps prochain. Le coût des travaux est estimé à 40'000 francs, partagé entre plusieurs acteurs.

