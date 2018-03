Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 avril 2014 23:21 16. avril 2014 - 23:21

Genève - Le Real Madrid a remporté la Coupe d'Espagne pour la 19e fois en battant Barcelone 2-1 en finale à Valence. La décision est tombée sur un but venu d'ailleurs inscrit par Gareth Bale à la 85e.

En l'absence sur blessure de Cristiano Ronaldo, Bale a pris magistralement le relais. Le Gallois a pleinement justifié son énorme transfert avec ce but qui a donné le trophée au Real, de manière méritée sur l'ensemble du match.

Le Real s'est montré plus tranchant dès le coup d'envoi. Il trouvait la récompense de sa domination à la 11e avec l'ouverture du score de Di Maria, bien lancé par Benzema. Barcelone mettait longtemps à encaisser le choc, et ne parvenait que rarement à se montrer menaçant. Une fois encore, Messi faisait preuve d'une discrétion étonnante.

Les Madrilènes semblaient souvent plus près du 2-0 que les Catalans de l'égalisation, notamment sur un essai de Benzema (66e) bien sauvé par Pinto, qui se rachetait ainsi de son intervention douteuse sur la réussite du Real. C'était donc contre le cours du jeu que le Barça revenait à la hauteur de son adversaire, et de manière inhabituelle pour lui: sur un corner de Xavi, le défenseur Bartra plaçait une superbe tête qui filait dans la lucarne de Casillas (68e).

La meilleure occasion revenait ensuite à Modric, dont la frappe lointaine touchait le poteau de Pinto (81e). Après le moment magique de Bale, Benzema galvaudait une balle de break (87e), puis Neymar tirait sur le poteau de Casillas (89e) dans une fin de partie hallucinante.

Neuer Inhalt Horizontal Line