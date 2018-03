Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Coup de tonnerre dans le monde du tennis! Le format de la Coupe Davis pourrait bien être totalement transformé d'ici 2019.

La Fédération internationale (ITF), qui gère cette compétition remportée en 2014 par la Suisse, a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le groupe d'investissement Kosmos dont le fondateur et président n'est autre que le défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué. L'accord porterait sur 25 ans et sur 3 milliards de dollars!

La Coupe Davis se jouerait dès lors sur une semaine, à l'occasion de "World Cup of Tennis Finals" qui se dérouleraient chaque année au mois de novembre. La compétition réunirait 18 équipes en un seul lieu, et serait coorganisée par Kosmos et par l'ITF.

Le fonds d'investissement, soutenu par le patron de Rakuten (société d'e-commerce basée à Tokyo), prévoit notamment une "augmentation significative" de la dotation de l'épreuve, explique l'ITF dans un communiqué. Des projets de développement du tennis devraient en outre voir le jour.

L'ITF et Kosmos espèrent pouvoir mettre sur pied cette Coupe Davis "new look" à partir de 2019. Le projet doit encore être approuvé lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ITF, prévue en août à Orlando (Floride). Une majorité de deux tiers sera nécessaire pour entériner cette révolution.

Le projet prévoit que les "World Cup of Tennis Finals" se déroulent sur sept jours, pendant la semaine prévue pour la finale de la Coupe Davis. Les équipes en découdraient tout d'abord dans un Round Robin, et la phase à élimination directe démarrerait avec des quarts de finale.

Chaque rencontre comprendrait deux simples et un double, tous joués au meilleur des trois sets. Les 16 nations du groupe mondial de la Coupe Davis seraient automatiquement qualifiées.

