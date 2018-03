Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 février 2018 22:23 28. février 2018 - 22:23

La finale de la Coupe de Suisse le 27 mai sera inédite. Elle opposera les Young Boys au FC Zurich dans un stade qui doit encore être désigné.

Le FCZ s'est qualifié au Letzigrund dans les arrêts de jeu face à son rival local Grasshopper (2-1). Un tir surpuissant de Brunner a expédié l'équipe de Ludovic Magnin en finale à la 92e.

C'est pourtant GC qui avait pris le meilleur départ. Une audacieuse reprise de volée de Lavanchy avait donné l'avantage aux Sauterelles, avec l'aide involontaire du gardien Brecher (11e).

Mais le FC Zurich avait le bonheur de répliquer une dizaine de minutes plus tard. Rüegg, après un relais avec Dwamena, parvenait à égaliser (22e).

En deuxième mi-temps, les rares occasions ont été pour le FCZ, plus entreprenant que son adversaire trop attentiste. Alors que le spectre des prolongations se profilait de plus en plus nettement, Brunner a donné une qualification méritée à son équipe.

Ce derby entre les frères ennemis des bords de la Limmat n'a pas atteint des sommets, en raison d'un trop grand nombre d'approximations et de mauvais choix des deux côtés. La volonté n'a certes pas manqué, mais les actions susceptibles de réchauffer les courageux spectateurs ont été bien rares.

