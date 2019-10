Noah Okafor a douché les espoirs du Stade-Lausanne-Ouchy dans les arrêts de jeu. Il a arraché in extremis la victoire 2-1 pour un FC Bâle fort décevant en 8es de finale de Coupe de Suisse.

Le geste de l'attaquant rhénan - un pivot puis une frappe du gauche - a été splendide. Tout le contraire de la prestation d'ensemble d'un FCB sans idée, ni rythme ni mouvement. Il faut dire toutefois que le SLO d'Andrea Binotto avait lui livré une rencontre remarquable de sérieux et d’engagement.

Les Vaudois avaient même pris les devants à la 63e par Allan Eleouet, à la conclusion d'une action lancée par le très bon Andy Laugeois, le Stadiste le plus en vue. Cela n'a toutefois pas suffi, Fabian Frei ayant égalisé à la 75e après un travail du jeune et virevoltant Edon Zhegrova. Le tenant du titre s'en est sorti de justesse, mais sa performance, dans la foulée de sa défaite à Zurich, interpelle.

Sion a retrouvé le chemin de la victoire. Les Valaisans ont obtenu leur billet pour les quarts de finale en s'imposant 2-0 à Linth (1re Ligue). Kasami a marqué dès la 10e, mais cela n'a pas pour autant permis aux joueurs de Stéphane Henchoz de se décontracter et de maîtriser la partie. Incapables de faire le break, ils sont restés presque jusqu'au bout à la merci d'un coup du sort avant la délivrance signée Kasami à la... 97e! Mais l'essentiel était bien de gagner et de maintenir les chances de conquérir le trophée pour la 14e fois.

Les Young Boys ont signé le résultat et la performance les plus nets de cette soirée très arrosée. Les Bernois ont largement dominé le FC Zurich 4-0 au terme d'une partie à sens unique. Ngamaleu (7e), Fassnacht (45e), Sörensen (73e) et Nsamé (91e) ont concrétisé la supériorité de YB, qui aurait pu se manifester de manière encore plus sévère.

Au Letzigrund, la hiérarchie a aussi été respectée, mais de peu. Lucerne s'est petitement qualifié en l'emportant 1-0 contre les Grasshoppers au terme d'une rencontre d'un faible niveau. Eleke a marqué le seul but à la 83e, après avoir touché la barre en première mi-temps.

Une surprise a eu lieu à la Schützenwiese où Winterthour, pensionnaire de Challenge League, a sorti Thoune, lanterne rouge de Super League et finaliste malheureux de la Coupe au printemps. Les Zurichois ont gagné 1-0 grâce à Calla (36e). La pression sur l'entraîneur bernois Marc Schneider va sans doute se renforcer après ce couac. Winterthour avait déjà éliminé Saint-Gall au tour précédent.

