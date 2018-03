Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le Stade de Suisse à Berne accueillera la finale de la Coupe de Suisse entre les Young Boys et le FC Zurich, a indiqué l'ASF. Le match aura lieu le dimanche 27 mai.

La finale n'avait plus été jouée dans la capitale depuis l'édition 2014. Le FC Zurich s'était alors imposé 2-0 ap face à Bâle.

Le choix de Berne est valable pour cette année seulement. Peter Gilliéron, président de l'Association suisse (ASF) a indiqué dans un communiqué qu'une évaluation serait faite ensuite "pour déterminer les futurs lieux où se déroulera la finale."

Le fait de jouer à domicile est évidemment un avantage psychologique pour YB, et ne fait pas des heureux du côté du FC Zurich. "Jouer sur une pelouse artificielle, et sur le terrain de l'adversaire, ce n'est pas très fair-play", avait déclaré le président Ancillo Canepa. Il devra faire avec...

Les stades de Bâle, Genève et Zurich avaient aussi été pressentis pour recevoir la finale. L'an passé, elle avait eu lieu au Stade de Genève, où Bâle avait mis un terme à la série du FC Sion - jusqu'alors invaincu en finale - en s'imposant 3-0.

De 1937 à 2000, 64 éditions de la finale avaient été organisées sans interruption au Wankdorf de Berne, avant que le stade ne soit démoli pour laisser la place au Stade de Suisse. Durant les travaux, jusqu'en 2005, la finale s'était jouée au Parc Saint-Jacques à Bâle.

Ensuite, six finales ont eu lieu au Stade de Suisse et quatre à Bâle, avant que d'autres villes ne soient prises en compte. Le Letzigrund de Zurich a hébergé l'édition 2016, et Genève celle de l'année suivante.

