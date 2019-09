Genève-Servette peut pester contre le sort.

Les Aigles devront aller se frotter aux Zurich Lions chez eux en 8es de finale de la Coupe de Suisse (20 octobre). Lausanne, en revanche, sera opposé à Ajoie dans un match face à une formation de Swiss League que le LHC abordera en favori.

Fribourg-Gottéron et Bienne auront, tout comme Genève-Servette, à franchir une haie au gabarit de National League pour atteindre les quarts. Les Dragons iront à Rapperswil-Jona et les Seelandais recevront Ambri-Piotta.

A noter l'alléchant duel qui se profile entre Davos et Lugano mais aussi le derby Langenthal - Berne qui fera à n'en pas douter le bonheur du club de 2e division, lequel peut déjà compter sur une belle recette. Il s'agit tout simplement de la rencontre entre le champion de Swiss League et le champion de Suisse, qui plus est la rencontre entre un club et son club ferme!

Probablement que l'affluence sera également belle à Viège, pour la venue d'un EV Zoug ambitieux et très séduisant sur le papier. Le huitième match mettra aux prises Olten à Langnau.

