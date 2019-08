Les Young Boys ont pris un départ poussif en Coupe de Suisse. Les Bernois se sont compliqué la tâche au 1er tour chez Etoile Carouge, néo-promu en Promotion League, pour ne finalement gagner que 1-0.

Comme l'an dernier à Bienne - YB avait franchi les 32es de finale en s'imposant 3-2 en prolongation face au club de 1re ligue -, la première puissance du pays a patiné sur le terrain bosselé de la Fontenette. La formation de Gerardo Seoane a toutefois évité l'enlisement, grâce à une perte de balle de Matias Vitkieviez dont a profité en bout de chaîne Jean-Pierre Nsame pour armer une frappe qui a été déviée victorieusement par Nicolas Moumi Ngamaleu (68e).

Les Bernois avaient bien entendu eu plusieurs occasions auparavant. Notamment par Gianluca Gaudino (45e) et Nsame (66e). Deux actions ayant un point commun: la splendide parade effectuée par le portier Damien Chappot. Lequel était même sorti vainqueur d'un face-à-face avec Roger Assalé à la 39e (enfin, c'est surtout Assalé qui en était ressorti perdant tant il avait mal géré son affaire). Christian Fassnacht a lui touché le poteau à la 22e.

De quoi, au fil des minutes et devant l'engagement admirable des Carougeois, implanter la graine de l'espoir dans les esprits des quelque 1500 spectateurs annoncés. Un public qui a, à raison, hurlé sa colère juste avant la pause, après une intervention fautive de Fabian Lustenberger sur l'avant-centre stellien Lakdar Boussaha, laquelle aurait dû valoir un penalty à Carouge et un... second avertissement au capitaine bernois.

Mais Alessandro Dudic en a décidé autrement, au risque de se créer des inimitiés en terres genevoises une semaine après avoir refusé de consulter la vidéo pour une voie de fait de Xhaka sur Cognat lors de Bâle - Servette.

La qualification des Young Boys, si elle n'a pas été sereine, ne souffre cependant aucune contestation, le double champion de Suisse ayant totalement maîtrisé le jeu. Il faudra toutefois que les hommes de Seoane haussent énormément le niveau mercredi contre l'Etoile Rouge Belgrade, en barrage aller de la Ligue des champions.

Le FC Lugano a lui aussi passé sans encombre ce 1er tour, mais plus aisément. Les Tessinois se sont imposés 5-0 chez Concordia Bâle (2L), ayant eu la bonne idée, contrairement à YB, de forcer la décision avant la pause déjà par Holdener (penalty) et Gerndt. Aratore, Sulmoni et encore Holdener ont plié le match en deuxième mi-temps.

