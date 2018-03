Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 septembre 2011

Football - Servette et Neuchâtel Xamax ont connu quelques sueurs froides avant de venir à bout de Guin (1-4 ap) et de Coire (1-2) en 32e de finale de la Coupe de Suisse.

Menés dès la quatrième minute de jeu à la suite d'une réussite de Gigic en faveur des pensionnaires de 1re ligue, les Genevois ont dû trimer pour ne pas tomber de haut dans le canton de Fribourg. Heureusement pour eux, Vitkieviez a remis sa formation sur le droit chemin à 22 minutes du terme de la partie. Pas franchement dominateur, Servette a finalement réussi à passer l'épaule dans le temps supplémentaire grâce à Eudis (100e). Yartey et Nater ont clos la marque aux 119e et 120e.

Les murs ont failli trembler une nouvelle fois à la Maladière. Neuchâtel Xamax a douté pendant 75 minutes, avant de réussir à se défaire du modeste FC Coire 97, 10e de 2e ligue interrégionale. Les Grisons ont réussi l'exploit d'ouvrir la marque par Demarmels (24e), mais n'ont tenu que neuf minutes. Le Nigérian Kalu Uche, buteur providentiel de la troupe de Bulat Chagaev ces dernières semaines, a égalisé en première période, avant d'offrir la clé des 16es de finale à sa formation à un quart d'heure du coup de sifflet final.

Le FC Sion est toujours en lice pour conserver son titre. La troupe de Laurent Roussey n'a pas eu le temps de douter face à Colombier (2e ligue), corrigé 0-5. A la mi-temps, les Valaisans avaient déjà classé l'affaire grâce à Mrdja, Crettenand, Vanczak et Bühler. Afonso a donné de l'ampleur au score en seconde période. La seule petite sensation de dimanche est venue de Cham, où le club local militant en 1re ligue a sorti Etoile Carouge (2-0).

