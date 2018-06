Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'Allemagne revient de très loin. La Mannschaft a arraché un succès précieux 2-1 contre la Suède à Sotchi dans le groupe F. Elle a passé l'épaule grâce à Kroos à la 95e...

Les Suédois ont ouvert le score par Toivonen (32e), mais les Allemands ont égalisé par Reus (48e) avant de faire la décision au bout des arrêts de jeu. Elle jouait pourtant à dix depuis la 82e et l'expulsion de Boateng.

La victoire des tenants du titre est méritée. Les Allemands ont dominé largement en seconde mi-temps et auraient déjà pu marquer sur une tête de Gomez (88e) sauvée par Olsen puis sur un tir de Brandt renvoyé par le poteau (92e)...

L'issue est toutefois un brin cruelle pour la Suède, qui a résisté tant et plus et qui n'est pas passée loin d'obtenir un point qui aurait suffi à leur bonheur. Les Scandinaves regretteront aussi de ne pas avoir mieux exploité leurs rares contres dangereux.

Changements

Généralement fidèle à son expérimenté onze de base, Joachim Löw avait pourtant choisi de procéder à quelques changements après le revers initial contre le Mexique. Outre Hummels, blessé et remplacé par Rüdiger, tant Khedira qu'Özil étaient relégués sur le banc, au profit de Rudy et Reus.

La Mannschaft a réalisé une entame de feu, mettant une énorme pression sur le but suédois durant une dizaine de minutes. Mais elle n'a pas réussi le principal, à savoir marquer. La Suède, toujours bien organisée, coriace et difficile à manoeuvrer - comme l'Italie en avait fait l'expérience en barrages - a laissé passer l'orage et a progressivement pu mieux respirer.

Et la vidéo?

Sur un contre, Berg est arrivé seul face à Neuer, mais il a été touché par Boateng avant de tirer sur le gardien (13e). Les Suédois ont réclamé le penalty et demandé la VAR, mais l'arbitre n'a rien voulu savoir.

La technologie est là, mais encore faut-il la solliciter. Après plusieurs autres cas similaires (deux fois Kane contre la Tunisie, Mitrovic contre la Suisse), la cellule arbitrage de la FIFA a du pain sur la planche...

La Suède a quand même fini par ouvrir le score. Après un ballon perdu par Kroos sur Berg, Claesson a servi Toivonen, qui a lobé Neuer de belle manière (32e). Les Scandinaves ne passaient ensuite pas loin de doubler la mise avant le repos, notamment sur une tête de Berg sauvée par Neuer (45e)...

Werner en verve

Löw procédait à un remaniement tactique à la reprise. Il sortait Draxler et faisait entrer Gomez pour mettre plus de poids sur la défense suédoise. De fait, ce changement portait rapidement ses fruits, Reus égalisant après un bon centre en retrait de Werner (48e). L'attaquant de Leipzig, dès lors placé sur le flanc gauche, allait poser bien des problèmes à la défense adverse.

L'Allemagne prenait alors un ascendant total, faisant le siège de la surface suédoise. Les situations chaudes se multipliaient devant Olsen, mais rien ne voulait rentrer. Jusqu'à cette fatidique 95e minute et la frappe excentrée de Kroos.

Le Mexique, qui aurait été qualifié en cas de nul, doit désormais patienter. Avec six points, il reste en tête devant l'Allemagne et la Suède, qui en ont trois. La Corée du Sud est éliminée après deux défaites. Lors de la troisième journée, le Mexique affrontera la Suède, alors que les Allemands joueront contre les Coréens.

