Ce contenu a été publié le 16 juin 2018 14:06 16. juin 2018 - 14:06

La France a difficilement battu l'Australie 2-1 à Kazan pour son entrée dans le groupe C de la Coupe du monde. Les Bleus ont peiné contre un adversaire solide et bien organisé.

Les deux premiers buts ont été inscrits sur penalty. La France a obtenu le premier de l'histoire accordé grâce à la VAR et transformé par Griezmann (58e). L'attaquant de l'Atletico Madrid a été touché par Ridson alors qu'il semblait avoir perdu le ballon. Après avoir visionné les images, l'arbitre a donné la sanction suprême.

Les Soccerros ont égalisé quatre minutes plus tard. Une faute de main incompréhensible d'Umtiti a permis à Jedinak de transformer un penalty indiscutable (62e).

La réussite décisive a été l'oeuvre de Pogba à la 81e, le ballon franchissant entièrement la ligne pour quelques centimètres seulement, comme l'a confirmé la technologie. Le joueur de Manchester United a été décisif à défaut de vraiment peser sur le jeu.

Ce but a soulagé Didier Deschamps et ses hommes, qui ont été loin de maîtriser leur sujet contre un adversaire très accrocheur et dangereux sur les balles arrêtées. Les Français devront hausser leur niveau de jeu lors de leurs prochaines échéances contre le Pérou (21 juin) et le Danemark (26 juin).

Considérés comme l'équipe la plus faible du groupe C, les Australiens ont surpris. Ils ont longtemps perturbé les manoeuvres françaises. Le gardien Ryan, le défenseur Sainsbury (qui a joué à GC au printemps) et le stratège Mooy ont été leurs meilleurs éléments.

