Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 juin 2018 16:06 18. juin 2018 - 16:06

La Suède a battu la Corée du Sud 1-0 pour son premier match du groupe F de la Coupe du monde à Nijni Novgorod. Le seul but a été inscrit par Granqvist (65e) sur un penalty accordé par la vidéo.

La victoire des Suédois est globalement méritée, car ils ont été plus dangereux que leurs adversaires. Les Coréens ont comme toujours beaucoup couru, mais ils ont singulièrement manqué d'idées et de percussion pour prendre en défaut le rigoureux bloc jaune et bleu, sur lequel les Italiens s'étaient brisés en barrages.

Bien en place, forte dans les duels, la Suède fait preuve d'une grande homogénéité. Mais elle ne régale pas par son jeu assez minimaliste. Il n'empêche qu'elle a su se créer quelques belles occasions de marquer par Berg (21e), Claesson (45e) et Toivonen (56e).

Après avoir pris l'avantage grâce au penalty concédé par Kim pour une intervention illicite sur Claesson, les hommes de Janne Andersson ont fermé la boutique à double tour. Malgré toute leur volonté, les Sud-Coréens ne sont pas arrivés à revenir dans la partie.

L'équipe asiatique n'a eu que deux occasions dans cette rencontre pauvre en buts, comme souvent depuis le début de la compétition. Une tête de Koo dans le petit filet (53e), puis une autre non cadrée de Hwang (91e). Peu, beaucoup trop peu.

Neuer Inhalt Horizontal Line