Tout s'est éclairé dans la nuit de Rostov-sur-le-Don. Les interrogations soulevées après la défaite 2-0 au Portugal en octobre dernier sont levées. Cette équipe de Suisse a du coffre.

Deux semaines après avoir obtenu le nul à Villarreal devant l'Espagne, la sélection de Vladimir Petkovic a encore fait plus fort: elle est devenue la première équipe depuis la Suède en 1978 à ne pas d'incliner devant le Brésil lors de l'ouverture de la Coupe du monde. Ce résultat, même s'il ne colle pas parfaitement au scénario de la rencontre, n'a pas de prix. Il place la Suisse dans une position de force dans ce groupe E.

Si l'on admet que le Brésil battra le Costa Rica vendredi prochain, un nul face à la Serbie à Kaliningrad ouvrira très certainement les portes des huitièmes de finale à l'équipe de Suisse. A condition bien sûr de battre un Costa Rica déjà éliminé lors du dernier match de ce groupe E. Même s'ils joueront pour leur honneur perdu, les "Ticos", sans doute bien démobilisés, ne semblent pas armés pour s'opposer à cette équipe de Suisse.

Granit Xhaka encore trop "court"

Une équipe de Suisse qui bénéficie de surcroît d'une très grande marge de progression. A Rostov-sur-le-Don, elle tient en échec le quintuple Champion du monde le soir où son stratège passe à côté de son match. "Enrhumé" par Neymar en tout début de rencontre, Granit Xhaka a été incapable d'insuffler l'allant attendu.

Deux jours seulement après l'officialisation du renouvellement de son contrat à Arsenal, le Bâlois a livré l'un de ses matches les plus décevants en sélection. Il a sans doute encore besoin de quelques jours pour retrouver toutes ses sensations après le choc dont il avait été victime le 31 mai à Lugano à l'entraînement.

Granit Xhaka ne fut pas l'unique maillon faible d'une équipe fort heureusement transcendée par un formidable Valon Behrami, auteur pour sa 80e sélection d'une performance XXL. Il convient, en effet, de rouvrir l'éternel débat de l'attaquant de pointe.

Malgré son labeur sur le plan défensif, il semble évident que Haris Seferovic traversera cette Coupe du monde 2018 comme il avait traversé l'Euro 2016: sans marquer le moindre but. A Rostov-sur-le-Don, son manque de justesse sur les rares ballons exploitables dans les trente mètres adverses fut criant.

L'option Gavranovic

Même s'il est possible de gagner une Coupe du monde sans un seul but de son attaquant de pointe, comme l'avait fait la France en 1998 avec le mutisme de Stéphane Guivarc'h, le temps est sans doute venu pour Vladimir Petkovic de lancer Mario Gavranovic dans la bataille.

Mais le "Mister" osera-t-il arrêter une telle mesure, "sacrifier" un joueur qui est, dit-on, très apprécié dans le vestiaire ? La manière avec laquelle il a relégué Johan Djourou sur le banc incite à croire que le sélectionneur peut parfaitement assumer des choix forts.

Ou bien est-il toujours convaincu que le joueur du Benfica demeure le buteur des grandes occasions ? Personne ne peut oublier que Seferovic a donné le titre mondial M17 à la Suisse en 2009, a inscrit un but en or contre Chypre à Genève en 2013 sur la route du Brésil, celui de la victoire contre l'Equateur lors de cette même Coupe du monde de 2014 et celui du maintien pour l'Eintracht Francfort en barrage à Nuremberg en 2016. Le problème, toutefois, c'est que ces souvenirs commencent à dater...

