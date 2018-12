Coupe Spengler: Kuopio domine les Tchèques de Trinec

Donné parmi les favoris, Trinec a subi une deuxième défaite en autant de matches à la Coupe Spengler. Le leader du championnat tchèque s'est incliné 3-1 contre KalPa Kuopio dans le groupe Torriani.

Pour leur entrée dans le traditionnel tournoi grison, les Finlandais ont fait preuve de davantage de rigueur et de verve que leurs adversaires. Ruuttu, auteur de deux buts (13e/41e), s'est montré efficace.

Les Tchèques ont commis plusieurs erreurs défensives étonnantes et ils ont aussi gâché plusieurs occasions nettes de marquer, notamment en fin de deuxième période. Et quand ils ont égalisé par Gernats (33e), ils ont encaissé le 2-1 de Texier 53 secondes plus tard...

