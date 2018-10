Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Il n'y aura pas eu de coup de théâtre de dernière minute: le juge Brett Kavanaugh a été confirmé samedi comme neuvième juge de la Cour suprême des Etats-Unis par le Sénat. Dans son vote final, la haute chambre du Congrès l'a décidé par 50 voix pour et 48 contre.

Le vote a été perturbé par des manifestants présents dans la salle, dans la galerie supérieure, qui ont crié "honte" à plusieurs reprises.

Le Sénat, chargé de donner le feu vert pour les nominations à vie au sein du temple du droit américain, aura voté "oui" sur la candidature du magistrat de 53 ans au terme d'un processus de confirmation chaotique. Il a en effet été marqué par des accusations à son encontre d'agression sexuelle lorsqu'il était adolescent.

M. Kavanaugh, qui a catégoriquement nié ces accusations, a donc obtenu une courte majorité, offrant une importante victoire politique au président Donald Trump. Cela devrait placer les juges progressistes en minorité pour de nombreuses années au sein de la plus haute instance judiciaire américaine.

Le juge devrait prêter serment dans les jours suivants et rejoindre la plus haute juridiction des Etats-Unis. Celle-ci vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits les plus épineux de la société américaine (droit à l'avortement, peine de mort, encadrement des armes à feu, mariage homosexuel, protection de l'environnement, etc).

L'arrivée de ce fervent défenseur des valeurs conservatrices placera les juges progressistes - quatre sur neuf - en minorité pour potentiellement de nombreuses années. Il s'agit d'un revers pour les démocrates et défenseurs des droits civiques qui s'étaient mobilisés dès sa nomination en juillet pour tenter d'empêcher sa confirmation.

