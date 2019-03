Les secouristes étaient engagés mardi dans une course contre la montre pour sauver des milliers de personnes réfugiées sur des arbres et des toits après le passage du cyclone Idai en Afrique australe. La situation est encore compliquée par des pluies continues.

Le cyclone, qui a balayé le centre du Mozambique puis l'est du Zimbabwe voisin, a fait au moins 182 morts. Mais le bilan pourrait dépasser le millier de victimes, a prévenu lundi le président mozambicain, Filipe Nyusi.

Au Mozambique, une surface d'un rayon de 100 km est totalement inondée, selon le ministre de l'Environnement Celson Correia. Il y a un "océan" dans les terres, isolant complètement des villages, a expliqué une humanitaire qui a requis l'anonymat.

Pour compliquer la situation, plusieurs barrages menacent de céder, leur capacité approchant du niveau maximum, selon des ONG. Le chef de l'Etat mozambicain Filipe Nyusi a demandé à ses concitoyens qui habitent près de rivières dans la région "de quitter la zone pour sauver leur vie".

Car les autorités pourraient n'avoir d'autre choix que d'ordonner l'ouverture des vannes de barrages, alors que les terres sont déjà totalement submergées.

Ponts et routes emportés

Au Mozambique comme au Zimbabwe, de nombreux ponts et routes ont été emportés par des eaux, compliquant les opérations de secours. La deuxième ville du Mozambique, Beira était toujours privée d'électricité et d'internet mardi, cinq jours après avoir été balayée par Idai. Les liaisons téléphoniques étaient en revanche très progressivement rétablies.

Au Zimbabwe voisin, où les habitants enterraient leurs morts, le président Emmerson Mnangagwa était attendu dans la journée dans la province du Manicaland, la plus touchée par le cyclone. Au moins 200 personnes sont encore portées disparues dans la région.

L'arrivée du cyclone avait été précédée de très fortes précipitations au Mozambique mais aussi au Malawi voisin. Ces intempéries avaient fait au moins 122 morts. Le Malawi a finalement été épargné par Idai.

Aide internationale

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a réagi mardi à Genève, affirmant avoir lancé une aide pour plus de 500'000 personnes. Le gouvernement mozambicain a estimé que 600'000 avaient été affectées. Mais l'ONU ajoute que ce chiffre pourrait potentiellement être près de trois fois plus important.

La principale difficulté est l'accès et le PAM achemine de l'aide par voie aérienne. De son côté, Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé mardi le début d'une intervention d'urgence dans ce pays mais aussi au Malawi et au Zimbabwe. L'ONG ajoute que l'approvisionnement en matériel médical et en eau potable sera notamment crucial dans les prochains jours.

MSF a dû suspendre son dispositif médical à Beira en raison des dommages. Au Zimbabwe, elle a établi un centre de prise en charge à plusieurs dizaines de kilomètres d'une ville à laquelle elle n'a pu accéder.

