Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juillet 2013 19:10 04. juillet 2013 - 19:10

Le Conseil fédéral in corpore a entamé jeudi sa "course d’école" annuelle de deux jours. Le président de la Confédération Ueli Maurer a fait découvrir à ses collègues son canton de Zurich vu du ciel, puis à la marche. Un programme qui met en avant sport et nature, mais qui n’oublie pas l’armée.

Les sept ministres sont arrivés en train dans la matinée à Dübendorf (ZH). Après avoir été accueillis par la conseillère d’Etat Regina Aeppli, ils se sont rendus à l’aérodrome militaire où ils ont fait un tour à bord des deux derniers Junkers Ju 52 encore existants. Cet avion connu pour sa robustesse date des années 1930.

Sécurité oblige, seuls trois conseillers fédéraux à la fois pouvaient prendre place à bord des appareils. Trois vols de 30 minutes ont été nécessaires pour faire découvrir le canton d’origine de M. Maurer à ses collègues.

Défilé de blindés

Après ce programme en petit comité, les ministres avaient rendez-vous avec la population sur les hauts de Hinwil pour une randonnée devant les conduire au sommet du Bachtel. Cette montagne, qui culmine à 1115 mètres, se situe à quelques kilomètres seulement du lieu de résidence du ministre de la défense et des sports.

Les journalistes et les quelque 200 personnes réunies au point de départ de la marche ont dû patienter 25 minutes avant d’entendre le vrombissement des tanks et autres blindés militaires dernier cri qui amenaient les ministres un à un. Si ce moyen de transport n’a pas séduit Simonetta Sommaruga, comme elle l’a confié à l’ats, les autres ministres semblent y avoir goûté, affichant un large sourire en sortant des habitacles.

Soldat Dario Cologna

Des sportifs d’élite comme les champions olympiques Dario Cologna ou Mike Schmid ou des juniors prometteurs étaient aussi de la partie. Tous sont issus des programmes d’encouragement au sport de l’armée.

La course d’école se poursuit vendredi à Hinwil. Le gouvernement est attendu à l'écurie de Formule 1 Sauber, dont il découvrira notamment la soufflerie.

Neuer Inhalt Horizontal Line