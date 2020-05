Plus de 200 incidents contre les centres et le personnel de santé ont été observés dans 13 pays depuis le début du Covid. Des institutions, dont le CICR et la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), appellent à ne pas cibler ceux-ci.

Le nombre d'attaques menées ces derniers mois est "probablement plus élevé", a fait remarquer mercredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Dans leur appel, les dirigeants de 13 institutions qui rassemblent plus de 30 millions de membres du personnel de santé et d'humanitaires déplorent que certains soignants et leurs patients aient été tués.

De nombreux travailleurs de santé font face à "du harcèlement, de la stigmatisation et des violences physiques", expliquent-ils encore. Ils dénoncent ces assauts et demandent aux gouvernements d'oeuvrer et aussi, tout comme aux communautés et aux groupes armés, de ne pas viser ces personnes.

Ils souhaitent des garanties sur la sécurité de l'environnement de travail et un soutien de santé mentale non seulement aux victimes mais aussi au personnel de santé. Le CICR est très "inquiet" pour ceux qui doivent oeuvrer dans des pays où les systèmes de santé sont fragiles, en raison notamment de conflits.

Dans ceux où le dispositif de santé fonctionne plutôt bien, près d'un cas d'infection au Covid sur six affecte le personnel de santé. Cette part pourrait elle être "bien plus élevée" dans les zones confrontées aux violences ou celles où les investissements de santé n'ont pas été suffisants, dit le CICR.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet