Le président américain Donald Trump veut "suspendre temporairement" l'immigration aux Etats-Unis pour "protéger les emplois" des Américains face à la crise provoquée par le coronavirus. Le Covid-19 a fait 1433 morts supplémentaires en 24 heures dans le pays.

"A la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible et face à la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l'immigration aux Etats-Unis", a tweeté lundi Donald Trump.

Le président américain n'a en revanche donné aucun détail sur la manière dont il entendait appliquer cette décision et pour combien de temps. Il avait dès le mois de janvier restreint les déplacements avec la Chine, où le Covid-19 est apparu en décembre, avant d'interdire les voyages entre les Etats-Unis et la plupart des pays européens à la mi-mars.

Donald Trump s'est depuis montré impatient face aux efforts déployés pour lutter contre l'épidémie, semblant encourager les manifestants en colère contre les mesures adptées dans certains Etats, et approuver la levée du confinement dans plusieurs régions du pays.

Le président américain, candidat à sa réélection, avait fait campagne sur des mesures visant à limiter l'immigration.

Nombre de décès en baisse

Lundi, 1433 décès dus au coronavirus ont été enregristrés aux Etats-Unis, en baisse par rapport à la veille, selon l'université Johns Hopkins. Ce bilan journalier porte à 42'094 le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie dans le pays.

Les Etats-Unis sont le pays officiellement le plus endeuillé au monde par le Covid-19. La première puissance économique compte en outre plus de 784'000 personnes infectées par le virus, selon le comptage de l'université, actualisé en continu. Quelque 72'000 personnes sont déclarées guéries. Quelque 22 millions d'Américains ont également perdu leur travail en raison des conséquences économiques de l'épidémie.

New York est l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, même s'il semble que l'Etat ait surmonté le pire de la crise. 478 morts y ont été enregistrés en 24 heures a annoncé lundi son gouverneur, Andrew Cuomo, le bilan le plus bas en plus de deux semaines.

