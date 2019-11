Thomas Rüfenacht (34 ans) a prolongé son contrat avec le CP Berne jusqu'au terme de la saison 2021/22. L'attaquant évolue dans le club de la capitale depuis 2014.

Il a remporté à trois reprises le titre de champion de Suisse avec les Ours, en 2016, 2017 et 2019. En 293 matches, Rüfenacht a inscrit 66 buts et donné 100 assists. Il a aussi gagné la Coupe de Suisse en 2015.

