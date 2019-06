Lors d'un petit-déjeuner au miel, des élus fédéraux ont créé mercredi à Berne le premier groupe parlementaire en faveur des abeilles et autres pollinisateurs. La faîtière des associations apicoles apisuisse souhaite mieux faire valoir la cause de ces insectes.

L'intergroupe parlementaire abeille compte 60 conseillers nationaux et conseillers aux Etats; il sera dirigé par les députés Bernhard Guhl (PBD/AG), lui-même apiculteur, et Mathias Reynard (PS/VS), très engagé sur le thème de la disparition des insectes, a indiqué apisuisse dans un communiqué.

La faîtière espère que leurs préoccupations concernant la protection des abeilles et autres pollinisateurs seront mieux entendues et que le secteur public s'impliquera davantage. Elle plaide pour la promotion cohérente de la biodiversité et des mesures efficaces pour réduire l'utilisation des pesticides.

Apisuisse, a également appelé à un engagement accru de la Confédération en faveur de la recherche, de l'élevage et de la formation. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre les maladies et les prédateurs de l'abeille domestique, comme le varroa.

Neuer Inhalt Horizontal Line