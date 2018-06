Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le canton de Fribourg va contribuer au financement au futur bâtiment expérimental du Smart Living Lab, le centre dédié à l'habitat du futur situé dans le quartier d'innovation Bluefactory. Le Grand Conseil a donné son feu vert à un crédit de 25 millions de francs.

Ce crédit, qui prendra la forme d'un prêt conditionnellement remboursable, sera couvert par un prélèvement sur le fonds d'infrastructures. Il a été accepté par 92 voix pour contre 3 contre et une abstention. Un amendement émanant des rangs de l'UDC, visant à réduire le montant consacré à 20 millions de francs, a été nettement rejeté.

"Je suis certain que ce projet lancera un cercle vertueux quant au développement du site de Bluefactory", a déclaré le conseiller d'Etat en charge du dossier Olivier Curty. Il a en outre relevé son apport à l'ensemble du tissu économique cantonal grâce à des transferts de technologie, notamment pour l'important pilier de la construction.

Dans l'ensemble, les députés ont salué un décret mieux ficelé que dans sa première mouture. Le groupe socialiste a notamment exprimé sa satisfaction que le dossier Bluefactory avance enfin et que le site ressemble moins à une friche. Susanne Aebischer (PDC) a pour sa part évoqué un "moment historique" pour l'économie du futur, tandis que le groupe PLR s'est prononcé à l'unanimité en faveur du décret.

Livraison en 2022

En attendant la construction de son nouveau "smart living building", le Smart Living Lab, en phase de croissance importante, est hébergé dans la Halle Bleue de l'ex-brasserie Cardinal. Le nouveau bâtiment devrait être livré au cours du deuxième semestre 2022.

Favorable à la demande de la direction du Smart Living Lab, le Conseil d'Etat avait opté pour une mouture plus ambitieuse du projet, en proposant une rallonge de cinq millions de francs. Le futur bâtiment gagnera ainsi un quart de surface en plus par rapport au projet initial, pour atteindre 5000 m2 et une capacité d'accueil de 130 collaborateurs (+45%).

Au rythme actuel, le centre atteindrait dès 2023 la capacité de 89 places de travail initialement prévue pour le nouveau bâtiment. Il faut prévoir plus grand pour éviter d'entraver sa dynamique à moyen et long terme comme centre de référence national et international, avait expliqué le Conseil d'Etat.

Projet conjoint

Le Smart Living Lab est un projet de recherche conjoint de l’EPFL, de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (EIA-FR), de l’Université (UniFR) et du canton de Fribourg. Il vise à réaliser un centre de référence national et international dans le domaine de l'habitat du futur.

Les 25 millions pour le Smart Living Lab s'ajouteront aux divers financements publics déjà consentis jusqu'à présent pour Bluefactory: 78 millions au total. Ce montant englobe l'achat du site par le canton et la ville, des financements à fonds perdus pour la société de gestion et pour des plateformes technologiques du site, ainsi que des prêts et cautionnements de prêts.

