Un grand Ronaldo avec la complicité involontaire de Yann Sommer a terrassé la Suisse à Porto. CR7 a signé le triplé pour offrir au Portugal une victoire 3-1 en demi-finale de la Ligue des Nations.

La classe folle de Cristiano Ronaldo, auteur de ses 86e, 87e et 88e buts en sélection, a permis au Portugal de cueillir une victoire qui n'a sans doute pas récompensé l'équipe la plus valeureuse sur le terrain. Seulement, la Suisse a payé au prix fort la contre-performance de son gardien. Déjà coupable lors du 3-3 contre le Danemark en mars dernier à Bâle, Yann Sommer voit sa responsabilité engagée sur les deux premiers buts de Ronaldo.

A la 25e, il ne bougeait pas sur un coup franc que Ronaldo bottait pourtant sur son côté ouvert pour le 1-0. A la 88e, il a manqué de promptitude sur la reprise de CR7 au premier poteau sur le 2-1. Même si l'on ne doit pas oublier le brio qu'il avait témoigné l'an dernier en Russie, Yann Sommer traverse ce printemps une mauvaise passe. Malgré l'absence d'une véritable concurrence après la décision de Roman Bürki de tourner le dos à la sélection, le temps est venu pour le portier de Mönchengladbach de se remettre en question.

Cette défaite malheureuse sur le fil enverra la Suisse dimanche à Guimaraes pour le match pour la troisième place. Elle l'opposera au perdant de la demi-finale de jeudi entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Elle ne sera pas qu'une simple finale de consolation dans la mesure où le vainqueur sera récompensé par une prime d'un million d'euros.

Mbabu et Shaqiri remarquables

Il ne faut plus apporter la moindre importance à la feuille de match de l'équipe de Suisse. Annoncée officiellement dans un dispositif en 4-4-1-1, elle a évolué avec une défense à trois composée de Fabian Schär, de Manuel Akanji et de Ricardo Rodriguez. Avec un Kevin Mbabu remarquable sur son flanc droit et un Xherdan Shaqiri très inspiré, la formation de Vladimir Petkovic a réussi son entame. Shaqiri (3e et 14e) et Haris Seferovic (5e) auraient pu ouvrir le score pour récompenser justement le culot d'une équipe qui collait cette fois parfaitement au discours ambitieux tenu la veille.

Après la fatidique 25e minute, la Suisse n'était pas accompagnée par la réussite avec cette reprise de Seferovic repoussée par la transversale de Rui Patricio après une action très bien emmenée par Shaqiri et Mbabu (41e). Face à des Portugais capables d'éclairs magnifiques, la Suisse avait su en cette première période asseoir sa jouerie. Seulement, elle ne fut pas suffisamment clinique pour regagner les vestiaires dans une position bien plus favorable.

La Suisse relancée par la VAR

A la reprise, Vladimir Petkovic maintenait sa confiance aux mêmes hommes même si un Denis Zakaria, par exemple, n'avait peut-être pas apporté ce qu'il aurait dû apporter. Mais la fidélité aux titulaires du "Mister" était récompensée très vite avec le penalty accordé par la VAR pour une faute de Semedo sur Steven Zuber alors que l'arbitre avait laissé poursuive l'action pour siffler la sanction suprême en faveur des... Portugais après une intervention de Schär sur Bernardo Silva. L'arbitrage vidéo devait relancer pleinement l'équipe de Suisse dans une partie qu'elle ne méritait vraiment pas de perdre avant l'heure de jeu. Mais l'issue devait être bien plus cruelle encore...

