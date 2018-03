Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 mars 2018 14:21 04. mars 2018 - 14:21

Wendy Holdener n'a pas failli dimanche sous le soleil retrouvé de Crans-Montana. Star annoncée du week-end valaisan, la Schwytzoise a cueilli le Globe de cristal du combiné.

Victorieuse du premier combiné de l'hiver à Lenzerheide, elle a assuré son sacre en terminant 4e d'une course remportée par Federica Brignone devant Michelle Gisin.

C'est la deuxième fois que Wendy Holdener s'adjuge le petit Globe du combiné, après 2016. Si ce trophée, attribué après deux épreuves seulement cet hiver, n'est forcément pas aussi reluisant qu'un Globe conquis dans une "vraie" discipline (descente, super-G, slalom, géant), il vient néanmoins récompenser la polyvalence de championne du monde 2017 du combiné, qui fêtera ses 25 ans le 12 mai.

Ce Globe vient surtout couronner la superbe saison réalisée par Wendy Holdener, qui avait glané le titre mondial junior du combiné à Crans-Montana il y a sept ans. Actuellement 4e de la Coupe du monde de slalom, 8e de celle de géant - discipline dans laquelle elle a franchi un cap cet hiver -, la skieuse d'Unteriberg a presque naturellement décroché un premier podium dans une discipline de vitesse samedi sur la piste du Mont-Lachaux (3e du super-G) en surfant sur la vague de ses exploits olympiques.

La triple médaillée des Jeux de Pyeongchang (or dans le Team Event, argent en slalom, bronze en combiné) est d'ailleurs une solide dauphine de l'extra-terrestre Mikaela Shiffrin au classement général de la Coupe du monde. De quoi nourrir de plus grandes ambitions dans un futur proche, même si elle a encore tout à prouver en descente. La Schwytzoise possède encore une belle marge de progression. Et, avec désormais 952 points à son compteur cette saison, elle a d'ores et déjà battu son record qui datait de l'exercice 2015/2016 (817 points, pour une 6e place finale au général).

La fête ne dut donc pas totale dimanche pour le fervent public valaisan, Federica Brignone ayant sorti le grand jeu en slalom pour s'imposer pour la deuxième année consécutive dans la discipline à Crans-Montana. Seulement 17e de la manche de super-G, la championne olympique du combiné Michelle Gisin a effectué une folle remontée. Mais l'Obwaldienne a échoué à 0''03 de l'Italienne. Le podium est complété par la Slovaque Petra Vlhova (à 0''09), alors que Wendy Holdener a concédé 0''26 à la lauréate du jour.

Neuer Inhalt Horizontal Line