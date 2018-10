Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 octobre 2018 15:28 03. octobre 2018 - 15:28

Crans-Montana ne désespère pas d'obtenir une arrivée du Tour de France. La candidature envoyée voici huit ans à ASO (Amaury Sport Organisation) pourrait enfin être récompensée.

Le Tour de France sur le Haut-Plateau. Un rêve pour Marius Robyr. Interrogé par Rhône FM, l'ancien brigadier n'a pas voulu s'épancher. On sait juste que le Valaisan sera à Paris le 25 octobre lorsque le directeur du Tour Christian Prudhomme lèvera le voile sur l'édition 2019 de la Grande Boucle.

Simple invitation de courtoisie? Marius Robyr n'a pas souhaité en dire davantage. C'est en tous les cas la première fois qu'il est invité à Paris par les responsables du Tour.

Yves Mittaz, ancien directeur du Tour de Romandie et du Tour de Suisse et actuellement directeur de l'European Masters de golf, estime que les chances valaisannes existent après Emosson et Verbier. "Mais il faut que cela colle avec le parcours et les villes-étapes d'avant et d'après, appuie-t-il. Le Tour ne va pas penser son parcours selon la Suisse."

La dernière fois que le Tour de France a fait halte en Suisse, c'était en 2016 avec une arrivée à Berne et une autre en Valais à Emosson. En 2012, il était arrivé à Porrentruy, en 2009 à Verbier et en 2000 à Lausanne.

