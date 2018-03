Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 mai 2010 12:33 15. mai 2010 - 12:33

Tripoli - Le seul survivant du crash qui a fait 103 morts mercredi à Tripoli, a quitté la Libye à bord d'un avion médicalisé pour les Pays-Bas. Le Néerlandais de neuf ans était accompagné de son oncle, de sa tante et du médecin qui le suit depuis le début de son hospitalisation.

"Nous avons expliqué à Ruben ce qui s'est précisément passé. Il sait que ses parents et son frère sont morts", ont indiqué son oncle et sa tante, à son chevet depuis jeudi. L'enfant revenait d'un safari en Afrique du Sud avec son frère de 11 ans et ses parents.

Ruben a été opéré mercredi de fractures aux jambes. Son médecin a indiqué jeudi que le garçon, qui souffrait également de contusions à la tête et au visage, récupérait et commençait à parler.

Concernant l'enquête, le président de la Commission d'enquête a indiqué vendredi que le pilote n'avait "signalé aucun problème" avant le crash. "Ce que je peux confirmer pour le moment, c'est que l'avion a percuté le sol juste avant d'atteindre la piste", a-t-il ajouté.

Une source officielle libyenne a par ailleurs indiqué samedi qu'un agent de sécurité libyen était décédé mercredi d'un choc émotionnel à la vue des corps des passagers peu après le drame. Sur les 103 victimes, 70 étaient néerlandaises.

