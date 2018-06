Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le gardien international portugais Rui Patricio a rompu unilatéralement son contrat avec le Sporting, a annoncé le club lisboète, plongé dans une grave crise.

Plusieurs joueurs avaient été agressés par des supporters en plein centre d'entraînement.

Le portier de 30 ans a adressé au club une lettre l'informant de "la résiliation de son contrat sportif, en invoquant un juste motif", a indiqué le Sporting dans un communiqué, en ajoutant que les conséquences de cette annonce étaient "en cours d'analyse".

Plusieurs médias portugais expliquaient que le gardien, sacré à l'Euro-2016 et convoqué pour le Mondial-2018, avait décidé de quitter son club de toujours après l'échec des négociations en vue de son transfert du Sporting vers les Anglais de Wolverhampton.

En conférence de presse, le président du Sporting Bruno de Carvalho a accusé l'agent de Rui Patricio, le très puissant Jorge Mendes, d'être responsable de cet échec en se montrant trop avide et en usant de "chantage".

"Sur les 18 millions d'euros qui étaient sur la table, Jorge Mendes voulait en toucher 7 millions", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, considérant que le gardien était "manipulé" par son agent.

L'éventuel départ de Rui Patricio est le dernier épisode en date d'une profonde crise au Sporting, marquée à la mi-mai par une attaque violente perpétrée par un groupe de supporters cagoulés qui a envahi le centre d'entraînement du club à Alcochete, dans la banlieue de Lisbonne.

Après avoir forcé l'entrée des installations sportives, ils ont saccagé les vestiaires, brutalisé le personnel du club et agressé entraîneurs et joueurs. Au total, 23 personnes ont été arrêtées et mises en examen après les incidents.

