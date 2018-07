Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juillet 2018 20:27 16. juillet 2018 - 20:27

Cristiano Ronaldo a fait le show lors de sa présentation à la Juventus. Le Portugais se sent "différent" des autres joueurs de son âge, qui privilégient des contrats juteux au Qatar ou en Chine.

A 33 ans, le quintuple Ballon d'or, dont le contrat à la Juve ne le classe pas parmi les pauvres non plus, a affiché son habituelle confiance en lui lors de la conférence de presse qui a réuni des journalistes du monde entier après l'annonce de son transfert du Real Madrid pour 100 millions d'euros.

"Je suis différent des autres joueurs qui pensent que leur carrière est finie quand ils ont mon âge", a déclaré l'attaquant vedette. "Je veux montrer que je ne suis pas comme les autres, je suis différent".

"Je n'ai rien à prouver à personne, les chiffres sont là. Tout le monde sait ce que j'ai fait pour le foot. Mais je suis ambitieux et j'aime les défis, je n'aime pas rester dans ma zone de confort. Après ce que j'ai fait pour Manchester et le Real Madrid, je veux laisser mon empreinte à la Juve", a-t-il ajouté.

Tout comme ses fans, le club turinois, septuple champion d'Italie, compte sur lui pour décrocher à nouveau la Ligue des champions, qu'il n'a plus gagnée depuis 1996. Pour sa part, Ronaldo a remporté quatre des cinq dernières éditions et a marqué un record de 120 buts dans la compétition européenne.

"Nous allons nous battre non seulement pour la Ligue des champions mais aussi pour la Serie A et les autres trophées", a-t-il assuré. "Il faut que je travaille dur parce que remporter la Ligue des champions, ce n'est pas facile. J'espère pouvoir aider", a-t-il ajouté.

Arrivé dimanche, une journée plus tôt que prévu et prenant à contre-pied ses tifosi et les médias, car il n'était attendu que lundi matin à Turin, Cristiano Ronaldo a trouvé un centre-ville rempli de plusieurs milliers d'affiches proclamant "bem-vindo", "bienvenue" en portugais.

