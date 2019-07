Emprunté par des randonneurs de tout poil depuis 30 ans, le chemin des planètes au-dessus du village de St-Luc (VS) s'offre une cure de jouvence. Etalée sur trois ans, elle coûtera 450'000 francs environ.

Certains jours d'été de grande affluence, plus d'un millier de personnes empruntent le funiculaire qui grimpe de St-Luc à Tignousa, à 2180 mètres d'altitude. De là ils peuvent suivre plusieurs sentiers, dont le chemin des planètes qui souffle cette année ses 30 bougies et s'offre une "revitalisation" présentée vendredi à la presse.

Il s'agit de "maintenir l'attractivité de ce produit phare", qui passe à proximité de l'observatoire François-Xavier Bagnoud (OFXB) et conduit à l'hôtel Weisshorn. Le but est "d'attirer plus de familles et d'écoliers et, de manière générale, de développer la saison estivale".

Télescopes interactifs

La première étape, qui a déjà débuté au printemps dernier, consiste à poser des télescopes interactifs et des panneaux informatifs près de chacune des planètes du système solaire reproduites à l'échelle humaine tout au long du chemin de quelque sept kilomètres.

Un poste lié aux comètes et un autre à la ceinture de Kuiper, zone du système solaire similaire à la ceinture d'astéroïdes, sont également prévus. En 2020 et 2021, l'accent sera mis sur l'aspect ludique, avec notamment "la création de places de jeu et de points de vue".

Fête au village

L'investissement total se montera à 450'000 francs environ. Cette somme sera prise en charge par la société du funiculaire, la commune d'Anniviers et Anniviers Tourisme.

Les trente ans du chemin des planètes seront célébrés du 1er au 4 août. Au programme notamment, musique, parcours gourmand et une journée portes ouvertes à l'OFXB qui fêtera lui ses 35 ans l'an prochain.

www.valdanniviers.ch

