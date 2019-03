Entreprises et individus suisses ont déposé 193 plaintes pour cybersquattage en 2018, en extension de 35%, auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève. Le nombre total a lui atteint à nouveau un record, en hausse de 12%, à 3447.

Les plaintes portent sur de nombreux abus comme les ventes frauduleuses, les piratages ou les violations du droit des marques en ligne. Elles étaient liées à plus de 5600 noms de domaine, a affirmé vendredi l'OMPI.

Parmi elles, 13% portaient sur les nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD). Tous les types de cybersquattage "affectent les consommateurs", déplore le directeur général de l'OMPI Francis Gurry.

Les parties à ces disputes en 2018 venaient de 109 pays. La Suisse est cinquième parmi les plaignants, loin derrière les près de 1000 cas d'entités américaines. Au total, 12% des plaintes étaient liées aux banques et institutions financières, presque autant aux biotechnologies et à Internet.

Les Etats-Unis constituent aussi à nouveau le pays à avoir reçu le plus de procédures les visant, avec près de 850 requêtes. Elles devancent encore la Chine et la Grande-Bretagne. Les entreprises en Suisse notamment ont elles été visées à plus de 35 reprises, en augmentation de 2,9%, et ne sont pas parmi les 20 premiers Etats.

